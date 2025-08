Solare, sportiva e salutista: chi era Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina a Palermo

"Il sorriso più bello che abbiamo visto. Sempre solare, una ragazza che amava questo sport", dicono dalla Acg Beach, la società in cui giocava l'atleta, una pallavolista promettente. Fino allo scorso anno indossava la maglia della Acds Capacense Volley, distinguendosi non solo come giocatrice, ma anche come insegnante per i più piccoli. Cercava, infatti, di trasmettere la passione per questo sport ai bambini. La giovane si era distinta anche nel beach volley, diventando una promessa del settore.