Gemona, il 35enne ucciso e fatto in 3 pezzi: lite per una cena non preparata? | La madre al pm: "Ho fatto cosa mostruosa"

Il corpo di Alessandro Venier è stato sezionato in tre parti e sistemato in un bidone coperto poi da uno strato di calce. Ieri, per portare via il bidone è stato necessario far giungere sul posto uno speciale mezzo dei vigili del fuoco; la salma, una volta ricomposta, è stata affidata a un istituto legale per l'autopsia. Nell'abitazione finora non sono state trovate evidenti tracce di sangue: la mamma e la compagna dell'uomo hanno infatti ripulito attentamente il posto nei giorni seguenti l'omicidio - che si potrebbe collocare tra la fine della scorsa e l'inizio di questa settimana. Il loro disegno iniziale era forse quello di far sparire il corpo.