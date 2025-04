Colombia, il corpo fatto a pezzi del ricercatore Alessandro Coatti trovato in una valigia

Alessandro Coatti, laureato alla Normale di Pisa e specializzato a Londra in Neuroscienze, per 8 anni aveva lavorato alla Royal Society of Biology della capitale britannica. A fine 2024 aveva deciso di lasciare la Gran Bretagna e di partire alla volta dell'Ecuador per fare volontariato e poter viaggiare in Sud America. Aveva già visitato anche Perù e Bolivia.