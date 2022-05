Colombia, ucciso in spiaggia pm paraguayano simbolo della lotta alla droga: era in luna di miele

La lotta al traffico di droga

- In Paraguay Marcelo Pecci,, era impegnato in diversi processi a organizzazioni criminali, la cui fonte di reddito principale era il narcotraffico, riciclaggio di denaro e il terrorismo. Quest'anno, grazie al suo operato,e ordinato il sequestro di decine di beni immobili. Potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale è stato ucciso, ironia della sorte,- Il 30 aprile aveva sposatoe si trovavano in luna di miele in Colombia; poche ore fa la moglie aveva annunciato sui social la lorocon uno scatto in riva alla spiaggia e, in primo piano, un paio di scarpette. Rimasta illesa nell'attentato è stata la prima a soccorrere il marito che versava già in condizioni critiche., direttore generale della Polizia nazionale colombiana, ha comunicato che seguirà da vicino la vicenda e ha già incaricato delle indagini cinque investigatori di alto profilo. Per dare maggiore slancio alle indagini la stessa polizia ha pubblicato l'identikit dei due sicari e disposto una ricompensa di quasi 500mila dollari.