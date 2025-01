Caso Regeni, la madre di Giulio: "In obitorio vidi la brutalità sul suo corpo"

Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni, ha testimoniato davanti ai giudici della prima corte d'Assise di Roma, nel corso dell'udienza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio del figlio, assassinato al Cairo, in Egitto. "Quando portammo in corpo di Giulio in Italia, lo vidi per la prima volta, solo il profilo frontale, sul tavolo dell'obitorio al policlinico Umberto I di Roma. In quel momento vidi tutta la brutalità utilizzata su di lui", ha detto la donna. Nell'aula bunker di Rebibbia sono imputati il generale Tariq Sabir e gli ufficiali Athar Kamal, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdel Sharif, tutti 007 del governo egiziano.