Morto a 40 anni Jesto, rapper di culto della scena romana | Fedez: "Mi ha fatto capire cos'è il carisma"

È morto a soli 40 anni Jesto, rapper della scena romana considerato un punto di riferimento per molti. A dare la notizia è stato suo fratello Taiyo Yamanouchi, in arte Hyst. "Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi - ha scritto -. Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un'eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all'elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare". Tra quelli che hanno voluto tributargli un omaggio c'è anche Fedez. "14 anni fa partecipavo al mio primo 2thebeat in cui gareggiava anche Jesto - ha scritto mettendo in una storia immagini di quel contest -, vederlo fare freestyle mi fece capire cosa significasse avere carisma sul palco".