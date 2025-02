Morto Mr Linfa, rapper e poeta urban salentino: tantissimi i messaggi sui social

Esempio di resilienza e di forza, dopo la morte del fratello, Mr Linfa era stato messo di fronte ad un altro grosso ostacolo: la sua malattia e la depressione che lo aveva colpito dopo questa catena di eventi. Ma l'artista è andato avanti, circondato da amici che hanno creato con lui un progetto musicale in cui, il suo nome d’arte, è il prodotto.

"Sono diventato Mr Linfa" ha spiegato il rapper in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno del 2020. Un nome che scaturisce dalla malattia al sistema linfatico che è insorta dopo la scomparsa prematura di mio bro Gory. Per me questo progetto, questo inno alla vita tra il rap, lo ska e Goran Bregović, vuol dire ripartire, rinascere, andare avanti nonostante tutto. Gandhi diceva “La vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia. Grazie alla musica si può tornare a vivere e a sorridere".