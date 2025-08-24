Logo Tgcom24
Cronaca
femminicidio di Salerno

Tina Sgarbini è morta per "asfissia meccanica esterna"

"Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca" ha detto il medico legale Marina D'Aniello

24 Ago 2025 - 14:35
© Ansa

© Ansa

"Asfissia meccanica esterna". Queste le cause della morte di Tina Sgarbini, uccisa all'interno del suo appartamento, al primo piano di uno stabile di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. A confermalo, il medico legale Marina D'Aniello che ha eseguito un primo esame esterno del cadavere. "Al momento posso solo confermare - ha detto - che il decesso è avvenuto per asfissia meccanica esterna. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l'autopsia".

"Abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi", ha detto la dottoressa D'Aniello. L'autorità giudiziaria affiderà ora l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l'autopsia - ha concluso - potremo sapere con certezza come la vittima sia morta".

