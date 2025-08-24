Tina Sgarbini è morta per "asfissia meccanica esterna"

"Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca" ha detto il medico legale Marina D'Aniello
"Asfissia meccanica esterna". Queste le cause della morte di Tina Sgarbini, uccisa all'interno del suo appartamento, al primo piano di uno stabile di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. A confermalo, il medico legale Marina D'Aniello che ha eseguito un primo esame esterno del cadavere. "Al momento posso solo confermare - ha detto - che il decesso è avvenuto per asfissia meccanica esterna. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l'autopsia".
"Abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi", ha detto la dottoressa D'Aniello. L'autorità giudiziaria affiderà ora l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l'autopsia - ha concluso - potremo sapere con certezza come la vittima sia morta".
