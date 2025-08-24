Tina Sgarbini è morta per "asfissia meccanica esterna"

"Abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi", ha detto la dottoressa D'Aniello. L'autorità giudiziaria affiderà ora l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l'autopsia - ha concluso - potremo sapere con certezza come la vittima sia morta".