Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli"

"Siamo tutti preoccupati per la sorte di questi due ragazzi. Tutta la comunità è in attesa di notizie che purtroppo non arrivano", dice il primo cittadino. "Più passa il tempo e più la speranza che possano ritornare da noi si affievolisce". Per il sindaco Coletta a quest'ora si sarebbero già dovuti mettere in contatto con amici o parenti, e il fatto che nessuna notizia sia arrivata gli fa temere il peggio. Salvatore Ocone sarebbe ora ricercato dai carabinieri, e sembrerebbe che l'auto con cui è fuggito (una Opel nera) sia stata avvistata in Molise.