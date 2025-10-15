Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno a Milano

Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno in un appartamento nel quartiere Gorla di Milano, era una modella, imprenditrice e consulente immobiliare. Nata a Strozza, comune situato sul versante orientale della Valle Imagna, "viveva con la valigia in mano". Si divideva tra il capoluogo lombardo, Montecarlo e Dubai, e di tanto in tanto tornava a casa in provincia di Bergamo. Insieme a un'amica, Elisa Borlotti, qualche anno fa aveva dato vita a una linea di bikini: "EP SheLux è un brand Made in Italy - si legge sul sito internet del marchio - che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare". Pamela era attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram, ricco di foto di viaggi e di scatti con la sua cagnolina Bianca, conta quasi 22mila follower.