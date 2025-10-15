Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno a Milano

© TikTok
Modella, imprenditrice e consulente immobiliare, la giovane "viveva con la valigia in mano", dividendosi tra il capoluogo lombardo, Montecarlo e Dubai
Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno in un appartamento nel quartiere Gorla di Milano, era una modella, imprenditrice e consulente immobiliare. Nata a Strozza, comune situato sul versante orientale della Valle Imagna, "viveva con la valigia in mano". Si divideva tra il capoluogo lombardo, Montecarlo e Dubai, e di tanto in tanto tornava a casa in provincia di Bergamo. Insieme a un'amica, Elisa Borlotti, qualche anno fa aveva dato vita a una linea di bikini: "EP SheLux è un brand Made in Italy - si legge sul sito internet del marchio - che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare". Pamela era attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram, ricco di foto di viaggi e di scatti con la sua cagnolina Bianca, conta quasi 22mila follower.
Nel suo passato anche una comparsata in tv. Dieci anni fa partecipò al reality show "L'isola di Adamo ed Eva, programma tv all'epoca condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv. In un'intervista, aveva raccontato così i suoi inizi: "Ho iniziato a farmi fotografare quando avevo 8 anni con i primi book fotografici, mamma mi ha sempre appoggiato in questa mia passione. Così, quando a 16 anni ho deciso di buttarmi per trasformare questa passione in un lavoro, ho avuto massimo sostegno. Per me la fotografia deve essere semplice, naturale, spontanea: deve emergere la mia solarità".
Sui social, il nome della ventinovenne è associato anche a un'agenzia immobiliare per clienti molto facoltosi, con dimore in affitto nelle più rinomate località balneari italiane: Genini si occupava della filiale meneghina, in pieno Quadrilatero della Moda.