Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme"

"Pazzo? Sì, lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere cosa stavi facendo", scrive Elisa Bortolotti su Instagram, in riferimento a Gianluca Soncin, l'uomo accusato dell'omicidio. Il tono è duro, diretto, carico di rabbia ma anche di consapevolezza. "Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella", aggiunge. Poi, l'addio: "Ciao Pam, non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene, amica mia".

Subito dopo compare un messaggio arrivato da un'altra amica comune in cui le tre appaiono sorridenti. Numerosi utenti, amici e conoscenti hanno risposto con parole di affetto e cordoglio, a testimonianza del legame stretto tra le due giovani donne e dell'impatto che la morte di Pamela ha avuto nella comunità. Il messaggio di Elisa ha colpito per la sua intensità e per la lucidità con cui affronta una tragedia ancora aperta.