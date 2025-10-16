Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossierGrande Fratello

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
non ha risposto al gip

Omicidio di Pamela Genini, l'avvocato di Soncin: "Non lucido e fisicamente dimesso"

Secondo il legale "non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo"

16 Ott 2025 - 12:09
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

Gianluca Soncin, fermato per l'omicidio di Pamela Genini, davanti al gip "si è avvalso della facoltà di non rispondere". E secondo il suo avvocato d'ufficio, Simona Luceri, "non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale". Soncin, secondo il legale, è "fisicamente dimesso con questo vistoso cerotto sul collo. Non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo. Non lucido e dimesso. È stato una notte in ospedale, è in isolamento da ieri quando è stato dimesso, immagino che non sia ancora pienamente sul centro di quello che è successo".

Leggi anche

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio di Pamela Genini: tra truffe passate e atteggiamenti persecutori

Milano, uccide la compagna 29enne con 24 coltellate e tenta il suicidio | Si era procurato le chiavi di casa | L'sms della giovane all'ex prima dell'agguato: "Ho paura, chiama la polizia"

Ti potrebbe interessare

milano

Sullo stesso tema