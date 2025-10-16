Omicidio di Pamela Genini, l'avvocato di Soncin: "Non lucido e fisicamente dimesso"

Gianluca Soncin, fermato per l'omicidio di Pamela Genini, davanti al gip "si è avvalso della facoltà di non rispondere". E secondo il suo avvocato d'ufficio, Simona Luceri, "non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale". Soncin, secondo il legale, è "fisicamente dimesso con questo vistoso cerotto sul collo. Non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo. Non lucido e dimesso. È stato una notte in ospedale, è in isolamento da ieri quando è stato dimesso, immagino che non sia ancora pienamente sul centro di quello che è successo".