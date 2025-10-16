Logo Tgcom24
Femminicidio Manuela Petrangeli, ecco gli audio dell'ex: "Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo"

In aula sono stati fatti sentire dalla difesa della vittima alcuni messaggi del suo assassino mandati in onda dal Tg5: "Ti sego le braccia, sono una bomba a orologeria", diceva ancora

16 Ott 2025 - 21:21

"Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo. Ti sego le braccia, sono una bomba a orologeria". Sono solo alcune delle frasi contenute nei messaggi audio che Gianluca Molinaro ha inviato alla sua ex compagna, Manuela Petrangeli, prima di ucciderla a fucilate in strada, nella Capitale, il 4 luglio del 2024. Audio, andati in onda al Tg5,  che sono risuonati nell'aula della Prima Corte d'Assise di Roma, durante una nuova udienza del processo per il femminicidio della fisioterapista. 

