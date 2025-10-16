Femminicidio Manuela Petrangeli, ecco gli audio dell'ex: "Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo"

"Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo. Ti sego le braccia, sono una bomba a orologeria". Sono solo alcune delle frasi contenute nei messaggi audio che Gianluca Molinaro ha inviato alla sua ex compagna, Manuela Petrangeli, prima di ucciderla a fucilate in strada, nella Capitale, il 4 luglio del 2024. Audio, andati in onda al Tg5, che sono risuonati nell'aula della Prima Corte d'Assise di Roma, durante una nuova udienza del processo per il femminicidio della fisioterapista.