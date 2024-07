Femminicidio Roma, l'ex di Gianluca Molinaro: "L'avevo denunciato per maltrattamenti"

Gianluca Molinaro, l'uomo che oggi a Roma ha ucciso la sua ex Manuela Petrangeli a colpi di fucile, era già stato denunciato per maltrattamenti dalla sua ex, Debora Notari. Dopo il femminicidio, l'uomo ha telefonato proprio a lei. "Non so come ho fatto a convincerlo, sono rimasta al telefono con lui per 40 minuti fino a quando non mi ha passato un carabiniere", racconta alla stampa la donna, madre della sua prima figlia. "Non lo sentivo da anni" dice, spiegando di averlo "denunciato per maltrattamenti" in passato, quando la loro figlia era ancora piccola.