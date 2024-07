Femminicidio a Roma, una collega della vittima: "Stamattina era tranquilla"

La collega descrive Manuela Petrangeli come una donna solare che faceva il possibile per il suo bambino, di 9 anni, nato dalla relazione con l'ex compagno. La 51enne era molto riservata e i rapporti con l'ex compagno erano limitati alle esigenze del loro figlio. Lo racconta la collega che, sempre a Canale 5, aggiunge: "Parlava poco di questa persona perché si erano lasciati da circa tre anni. Non penso sia stata gelosia, ma forse più una questione legata al figlio o a una discussione. Non so. Stamattina è venuta come tutte le mattine al lavoro, abbiamo parlato ed era tranquilla e nessuno si aspettava nulla. Aveva il sorriso sulle labbra, bella come al solito. Sarebbe dovuta andare in ferie da domani con il bambino".