Omicidio Giulia Cecchettin, la Procura Generale di Venezia rinuncia all'Appello contro Turetta

"Una scelta – hanno commentato i legali della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, in una nota – che, a seguito della rinuncia all'Appello da parte dell'imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. Infatti, la rinuncia dell'imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e 'cristallizza', senza più margini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento". Secondo i legali, tale aggravante "assume un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un'idea di possesso che nulla ha a che fare con l'amore e il rispetto".