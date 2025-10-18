Omicidio Giulia Cecchettin, la lettera con cui Filippo Turetta rinuncia all'Appello: "Mi pento ogni giorno di ciò che ho fatto, accetto l'ergastolo"

Nella lettera protocollata nel carcere di Montorio, Turetta scrive quindi di essere "tristemente consapevole che comunque purtroppo in nessun modo essa possa pienamente rimediare ed eliminare il profondo dolore e sofferenza che ho causato con le mie gravissime azioni a Giulia e a tutti i suoi familiari e parenti, impedendole di vivere una piena e meravigliosa esistenza". "Sinceramente dal profondo del cuore, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado", precisa.