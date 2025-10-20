Gino Cecchettin ai giovani: "Non abbiate paura di essere voi stessi"

"Non sono un educatore - ha detto Cecchettin - ma parlo a loro come genitore portando la mia esperienza. Insieme alla Fondazione abbiamo un comitato scientifico che sta creando elementi valoriali che cerchiamo di proporre. Oggi c'è l'esperienza di un vissuto dolorosissimo e spero che dalla storia di Giulia possano capire qualcosa. Parlo di femminicidi e vorrei portare la voce anche di tutti quei genitori che non hanno la forza perché oppressi dal dolore e far sì che ce ne siano sempre meno di queste tragedie". Secondo Cecchettin "le Istituzioni possono fare tantissimo". "Da un lato possono aiutare a sostenere le vittime di violenza e dare voce ai centri che se ne occupano e dall'altro cercare di capire la causa della violenza di genere e trovare una risposta", ha aggiunto.