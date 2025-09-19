Turetta aggredito in carcere, Gino Cecchettin: "Qualsiasi gesto violento va combattuto"

"Qualsiasi gesto violento va combattuto fosse anche a chi ti ha procurato dolore", ha aggiunto Cecchettin, aggiungendo che sarebbe stato aperto anche all'eventualità di un percorso di giustizia ripartiva. Ora, però, a un mese dal ricorso in appello da parte dei legali del 24enne condannato, si dice deluso. "Penso sia troppo tardi per chiederlo, soprattutto in virtù del fatto che c'è il processo davanti", afferma.



"Io credo nella giustizia riparativa e lo dico da cittadino a prescindere da quello che mi è successo. Però, come hai detto tu, è un percorso che deve passare attraverso l'autoconsapevolezza prima, attraverso le scuse, e poi alla richiesta di perdono - continua -. Tutto questo percorso non è iniziato e sento riparlare di giustizia riparativa a un mese dal dall'appello…", osserva con amarezza. "Nel mio caso specifico penso che il percorso debba ancora iniziare e non sia iniziato".