Violenza sulle donne, Coop e Fondazione Cecchettin insieme per l'educazione affettiva

Il progetto pilota di formazione, in avvio il 30 settembre ha come piazza Padova, la città dove Giulia studiava, e la provincia, e coinvolge circa 150 dipendenti che lavorano in 5 negozi dell'area padovana. La prima a impegnarsi è Coop Alleanza 3.0, che insieme a Coop Reno copre con la propria rete quel territorio. Si parte da un'indagine preliminare che ha lo scopo di chiamare i partecipanti a una riflessione individuale sondando le loro conoscenze e percezioni sulla violenza di genere. Seguiranno cinque moduli formativi in cui i formatori di Fondazione Giulia Cecchettin stimoleranno i partecipanti e dialogheranno con loro per diffondere una prima consapevolezza sul tema della violenza di genere, promuovere una cultura inclusiva, monitorare e segnalare eventuali criticità e imparare a riconoscere comportamenti inappropriati fino alle vere e proprie molestie. Un percorso rivolto alla persona più che al dipendente che si articola in vari step di avanzamento progressivo. Una sorta di test che servirà a costruire un modello replicabile e adattabile ad altre realtà cooperative, fino a diventare un modello nazionale a disposizione di tutte le altre Cooperative, ma grazie a Fondazione Giulia Cecchettin anche a disposizione di altre realtà nei territori. Infatti, da qui prende vita anche la costruzione di un "Manifesto contro la violenza di genere" frutto di un gruppo di lavoro partecipato del quale fa parte anche Coop e che sarà poi condiviso con qualsiasi altro ente, organismo, impresa voglia impegnarsi a tal proposito.