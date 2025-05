Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 24 anni, il ricordo della sorella

"Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre", così Elena ricorda sui social Giulia Cecchettin. Oggi, 5 maggio, avrebbe compiuto 24 anni. La sorella le dedica un commovente post su Instagram in cui condivide alcune foto spensierate di Giulia, accompagnate da una dedica in tedesco: "Wenn alles brennt für dich ja, vielleicht auch ich" ("Quando tutto brucia per te sì, forse anche io"), una frase tratta dal brano "Die Sonne in deinem Zimmer" di Edwin Rosen.