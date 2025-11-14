Donna trovata morta a Napoli, il parroco: "Non ha mai manifestato disagio"

"L'ultima volta che l'ho vista stava bene. Stava uscendo dalla sua casetta e ci siamo salutati", ha detto don Pasquale Fioretti
"L'ho vista l'ultima volta venerdì prima di andare ad Assisi. Stava bene, l'ho vista che usciva dalla sua casetta e ci siamo salutati". È il ricordo di don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa di San Giovanni Battista e Sant'Alfonso a Marianella, di Nunzia Cappitelli, la donna di 51 anni trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Piscinola, a Napoli.
"Lei veniva a messa, poi salutava, chiedeva qualche parola di conforto, ma niente di specifico. Non mi ha mai manifestato esplicitamente malessere o disagio", ha aggiunto don Fioretti. "Quanto successo è molto molto doloroso, ma dove c'è l'opera di Cristo il diavolo attacca anche fuori la porta, qualche volta anche dentro. È qualcosa di grave, che ci segna sulla dimensione del rispetto della vita umana", ha concluso.