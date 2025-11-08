"Se non mi arrestate uccido mia moglie": 48enne si consegna ai carabinieri di Napoli

I due si erano lasciati nel 2023 dopo un rapporto segnato da tensioni e comportamenti ossessivi. La donna aveva dovuto cambiare abitudini e orari di lavoro per sfuggire agli appostamenti dell'ex. Era stata costretta anche a staccare il citofono e a richiedere una nuova utenza fissa. Negli ultimi due anni l'uomo aveva più volte raggiunto la casa e il negozio della vittima, costringendola a modificare i propri percorsi quotidiani. Aveva creato anche diversi account e indirizzi di posta elettronica con i quali continuava a minacciarla, insieme ai familiari.