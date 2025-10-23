Donna uccisa a Milano, il marito viveva in auto da tempo | Agli agenti: "Mai scappato dopo il delitto, adesso datemi l'ergastolo"

La separazione era stata complicata: c'erano state liti e discussioni, e anche un intervento delle forze dell'ordine, tre anni fa, ma senza denuncia. E poi, dopo che era uscito di casa, Morcaldi aveva iniziato con gli appostamenti per spiare la ex moglie, con i pedinamenti. I vicini lo vedevano, che si fermava sotto casa sullo scooter, a chiedere di lei, a controllare dove andava e chi vedeva. Aveva trovato aiuto in un servizio comunale per i senzatetto, poi l'amico che gli aveva dato una stanza, e infine l'auto, dove è stato trovato il giubbotto sporco di sangue. Sembra che nell'abitacolo l'uomo abbia lasciato anche una lettera indirizzata al figlio per parlare male della donna e spiegare i motivi del delitto.