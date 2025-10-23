Logo Tgcom24
Cronaca
RITRATTO DEL KILLER

Donna uccisa a Milano, il marito viveva in auto da tempo | Agli agenti: "Mai scappato dopo il delitto, adesso datemi l'ergastolo"

L'uomo ha gettato il coltello in un cestino ed è stato "tradito" dal segnale del cellulare acceso per un attimo. La separazione burrascosa, poi gli appostamenti per spiare e controllare la ex

23 Ott 2025 - 09:08
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Dopo la separazione dalla moglie, nel 2022, Luigi Morcaldi, 64 anni, viveva in auto. L'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi, 62 anni, a Bruzzano (periferia di Milano) prima aveva fatto qualche lavoretto saltuario, ma ormai era disoccupato da tempo: dopo aver rimediato una stanza in condivisione con un amico, era finito a passare le sue notti in una Ford Focus. Dopo il delitto ha gettato l'arma, un coltello a serramanico, in un cestino, si è dato alla fuga in scooter e poi ha vagato tutto il giorno nel parco Nord che costeggia la casa di Luciana,  quella casa che lui riteneva ancora sua, come ha urlato mentre colpiva la donna: "La casa è mia". 

Il segnale del cellulare

 Poi, dopo ore di vagabondaggio tra le piante di quel parco, ha acceso il cellulare, dando agli agenti della polizia locale il "segnale" per rintracciarlo e bloccarlo, mentre si trovava non lontano dal chiosco accanto al laghetto di via Ornato, poco più di un chilometro dalla sua ex casa, in via Grossini. "Mi stavate cercando, ma io sono sempre stato qua", ha detto alle forze dell'ordine, come racconta il "Corriere della Sera". "E adesso datemi subito l'ergastolo". 

La separazione e gli appostamenti per spiare la ex

 La separazione era stata complicata: c'erano state liti e discussioni, e anche un intervento delle forze dell'ordine, tre anni fa, ma senza denuncia. E poi, dopo che era uscito di casa, Morcaldi aveva iniziato con gli appostamenti per spiare la ex moglie, con i pedinamenti. I vicini lo vedevano, che si fermava sotto casa sullo scooter, a chiedere di lei, a controllare dove andava e chi vedeva. Aveva trovato aiuto in un servizio comunale per i senzatetto, poi l'amico che gli aveva dato una stanza, e infine l'auto, dove è stato trovato il giubbotto sporco di sangue. Sembra che nell'abitacolo l'uomo abbia lasciato anche una lettera indirizzata al figlio per parlare male della donna e spiegare i motivi del delitto. 

milano
femminicidio

