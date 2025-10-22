Milano, è morta la donna accoltellata in strada | Bloccato l'ex marito

La donna ha parlato anche dell'ex marito. "Si vedeva che non era normale - ha detto -. Da un mese io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. E mi sono chiesta, ma la sta stalkerizzando? Era da un mese che lo vedevo che la controllava". Dopo la fine della relazione, la donna avrebbe conosciuto un altro uomo, "un bell'uomo, tranquillo, la vedevo felice". "Si è lasciata col marito da tre anni perché non andavano d'accordo. Lei non ne poteva più e l'ha lasciato", ha spiegato, anche se trapela che dietro la rottura potrebbero esserci tensioni legate a motivi economici. "Era una donna normalissima, dolce, affezionata e le piacevano tantissimo i cani. Aveva fino a un anno e mezzo fa un cane che è stato male, l'ha operato, ha fatto di tutto per operare questo cane e non aveva neanche tantissimi soldi. Lei ha dovuto chiedere un prestito", ha aggiunto la vicina. Allo stato non risultano denunce precedenti e si stanno verificando eventuali interventi delle forze dell'ordine che abbiano riguardato la coppia.