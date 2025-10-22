Milano, è morta la donna accoltellata in strada | Bloccato l'ex marito

Milano, donna ferita a coltellate: trovata in strada davanti a casa
© IPA
© IPA
Una vicina: "Lui la controllava da un mese". L'aggressore era fuggito a bordo di uno scooter
È morta la donna di 62 anni ferita a coltellate in via Grassini, alla periferia nord di Milano, e l'aggressore è poi fuggito in scooter. La 62enne era stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Le indagini sono affidate alla polizia locale, che dopo ore di ricerche ha bloccato l'ex marito della vittima, anche lui 62 anni. Il pubblico ministero di turno, Leonardo Lesti, ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
La donna è stata portata all'ospedale Niguarda in codice rosso con lesioni da taglio al volto, alle gambe e alle braccia. La più grave era quella alla giugulare. La 62enne è arrivata in arresto cardiaco. È stata trovata per strada, davanti all'ingresso della sua abitazione. L'aggressore l'avrebbe accoltellata più volte inseguendola per una decina di metri. La donna ha poi cercato di tornare verso casa e si è accasciata tra due auto dove è stata soccorsa. "L'ho vista sanguinante a terra, aveva sangue su tutto il volto", ha raccontato una vicina. "Eravamo al bar e abbiamo sentito le sirene, siamo corsi lì e l'abbiamo vista per terra. Non riusciva nemmeno a parlare".
© IPA
© IPA
Un'altra vicina ha spiegato di aver sentito un urlo. "Mi sono affacciata e c'era una ragazza qui affacciata che mi ha detto: 'Quanto l'hanno picchiata! C'è tanto sangue, le hanno fatto male'. Mi ha detto che l'ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano, mi ha detto solo che l'ha massacrata di botte. L'uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto", ha aggiunto.
La donna ha parlato anche dell'ex marito. "Si vedeva che non era normale - ha detto -. Da un mese io lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. E mi sono chiesta, ma la sta stalkerizzando? Era da un mese che lo vedevo che la controllava". Dopo la fine della relazione, la donna avrebbe conosciuto un altro uomo, "un bell'uomo, tranquillo, la vedevo felice". "Si è lasciata col marito da tre anni perché non andavano d'accordo. Lei non ne poteva più e l'ha lasciato", ha spiegato, anche se trapela che dietro la rottura potrebbero esserci tensioni legate a motivi economici. "Era una donna normalissima, dolce, affezionata e le piacevano tantissimo i cani. Aveva fino a un anno e mezzo fa un cane che è stato male, l'ha operato, ha fatto di tutto per operare questo cane e non aveva neanche tantissimi soldi. Lei ha dovuto chiedere un prestito", ha aggiunto la vicina. Allo stato non risultano denunce precedenti e si stanno verificando eventuali interventi delle forze dell'ordine che abbiano riguardato la coppia.
A cinquanta metri da dove è stata accoltellata la donna, l'8 agosto è stata trovata morta nella vasca da bagno Silvana Damato, di 69 anni. L'autopsia ha escluso che le ferite con cui è stata ritrovata fossero letali, e la causa del decesso rimane ancora sconosciuta. Per quella vicenda la procura indaga per omicidio.