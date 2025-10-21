Milano, "Ti do fuoco, ti apro il cranio": arrestato 31enne che minacciava e picchiava la compagna ex modella

A Milano, un 31enne è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. Gli agenti della questura, condotti dal pm Paolo Storari, hanno ricostruito come l'uomo, a partire da agosto, avesse iniziato "a porre in essere instancabili e assillanti condotte vessatorie nei confronti della donna" e controlli ossessivi, "tutti dettati da una insana gelosia". Le controllava il telefono ed era giunto a picchiarla e a minacciarla di morte: "Se continui ti do fuoco io a te, ti apro il cranio. Ti accoltello e te le do tutte nello stesso punto se non mi dai le chiavi, ti sgozzo. Oggi ti ammazzo davvero. Non ti darò una coltellata una qui una là, sarà tutto nello stesso punto". Inoltre, secondo il capo d'imputazione, "tentava di strangolarla, cagionandole ecchimosi alla gamba e al braccio destro nonché contusioni multiple e infrazione a una costola".