Bologna, donna accoltellata dall'ex muore dopo tre mesi di agonia: accusa ora è omicidio

Dopo quasi tre mesi di agonia in ospedale, Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina, è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate lo scorso 27 luglio, quando fu brutalmente aggredita dal suo ex compagno. L'uomo, 44 anni, anch'egli di origini marocchine e già noto alle forze dell'ordine, l'aveva colpita con violenza, prima speronandole l'auto e poi accoltellandola all'interno dell'abitazione dove la donna viveva con alcuni familiari, nel quartiere Santa Viola del capoluogo emiliano.