Morta in vasca da bagno a Milano, l'amico speciale: “Non la vedevo da un anno"

A "Quarto Grado" Rosario Fieni, 65 anni, nega incontri recenti con l'ex tabaccaia Silvana Damato e respinge l'ipotesi di ricatti: "Non era il tipo"
"L’ultima volta che sono stato da lei? A settembre dell’anno scorso, è da un anno che non vado da quelle parti". Così, davanti alle telecamere di "Quarto Grado", parla Rosario Fieni, 65 anni, commerciante oggi in pensione, descritto come l’amico "speciale" di Silvana Damato, l’ex tabaccaia trovata morta l’8 agosto nella vasca da bagno della sua abitazione a Bruzzano, in provincia di Milano.
L'uomo, sposato, respinge con decisione le ricostruzioni secondo cui avrebbe frequentato la donna di recente, come invece sostenuto da un vicino di casa. Fieni nega anche di aver nascosto la propria condizione familiare alla vittima: "Silvana sapeva e le andava bene così, non mi sarei separato da mia moglie per lei".
Nelle sue parole non c’è spazio per allusioni a tensioni o ricatti. "Non era il tipo", sottolinea riferendosi alla donna, escludendo l’ipotesi che la relazione potesse essere degenerata in pressioni personali.
"Poi, se anche glielo avesse detto, mia moglie non è all’oscuro di ciò che faccio, sono abbastanza disinvolto", aggiunge, tracciando l’immagine di un rapporto extraconiugale gestito alla luce del sole, almeno per quanto riguarda la propria vita privata.
