Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
a "quarto grado"

Morta in vasca da bagno a Milano, l'amico speciale: “Non la vedevo da un anno"

A "Quarto Grado" Rosario Fieni, 65 anni, nega incontri recenti con l'ex tabaccaia Silvana Damato e respinge l'ipotesi di ricatti: "Non era il tipo"

20 Set 2025 - 01:00

"L’ultima volta che sono stato da lei? A settembre dell’anno scorso, è da un anno che non vado da quelle parti". Così, davanti alle telecamere di "Quarto Grado", parla Rosario Fieni, 65 anni, commerciante oggi in pensione, descritto come l’amico "speciale" di Silvana Damato, l’ex tabaccaia trovata morta l’8 agosto nella vasca da bagno della sua abitazione a Bruzzano, in provincia di Milano.

L'uomo, sposato, respinge con decisione le ricostruzioni secondo cui avrebbe frequentato la donna di recente, come invece sostenuto da un vicino di casa. Fieni nega anche di aver nascosto la propria condizione familiare alla vittima: "Silvana sapeva e le andava bene così, non mi sarei separato da mia moglie per lei".

Leggi anche

Morta nella vasca da bagno a Milano, un vicino: "Aveva una relazione con un uomo: si sono baciati alla finestra davanti a me"

Milano, 69enne trovata morta nella vasca da bagno | Le ferite sul collo e le chiavi di casa sparite, si indaga per omicidio

Nelle sue parole non c’è spazio per allusioni a tensioni o ricatti. "Non era il tipo", sottolinea riferendosi alla donna, escludendo l’ipotesi che la relazione potesse essere degenerata in pressioni personali.

"Poi, se anche glielo avesse detto, mia moglie non è all’oscuro di ciò che faccio, sono abbastanza disinvolto", aggiunge, tracciando l’immagine di un rapporto extraconiugale gestito alla luce del sole, almeno per quanto riguarda la propria vita privata.

Ti potrebbe interessare

milano
morta
quarto grado

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema