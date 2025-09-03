Logo Tgcom24
la rivelazione a "Morning News"

Morta nella vasca da bagno a Milano, un vicino: "Aveva una relazione con un uomo: si sono baciati alla finestra davanti a me"

L'uomo ha fornito un identikit della persona che da tempo frequentava l'ex tabaccaia: "Era trasandato, sempre con lo stesso maglione grigio, capelli molto lunghi e barba"

03 Set 2025 - 21:33
© Facebook

© Facebook

Nuovi dettagli emergono sul caso di Silvana Damato, l'ex tabaccaia trovata morta l'8 agosto nella vasca da bagno del suo appartamento a Milano. Giovanni, vicino di casa della donna, durante la puntata di Morning News su Canale 5, ha fornito l’identikit di un uomo che da tempo frequentava la 69enne. "Tre o quattro volte al mese vedevo quest’uomo andare a casa di Silvana. A me non sembrava una persona per bene: era un uomo trasandato, sempre con lo stesso maglione grigio, capelli molto lunghi e barba folta, non superava i 60 anni. Avevano una relazione - ha dichiarato il vicino - erano alla finestra e si sono baciati davanti a me. Veniva sempre tra le 13:30 e le 15:30-16".

Vicino di casa: "Non credo che presunto assassino sia un tossicodipendente"

 A rafforzare il sospetto che quel giorno Silvana Damato stesse aspettando qualcuno per pranzo, c'è anche il racconto dell'addetta del supermercato frequentato abitualmente dalla donna, che ha confermato che la mattina del decesso la pensionata aveva acquistato piatti pronti in porzioni più abbondanti rispetto al solito. Il vicino di casa, che non è ancora stato sentito dagli inquirenti, ha ribadito che l’uomo poteva anche aver approfittato economicamente di Silvana: "Quando mi hanno riferito che il presunto assassino sarebbe stato un ragazzo con problemi di tossicodipendenza, non ci ho creduto. Ero convinto potesse essere l’uomo che vedevo da Silvana perché gli orari coincidevano".

