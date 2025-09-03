Morta nella vasca da bagno a Milano, un vicino: "Aveva una relazione con un uomo: si sono baciati alla finestra davanti a me"

A rafforzare il sospetto che quel giorno Silvana Damato stesse aspettando qualcuno per pranzo, c'è anche il racconto dell'addetta del supermercato frequentato abitualmente dalla donna, che ha confermato che la mattina del decesso la pensionata aveva acquistato piatti pronti in porzioni più abbondanti rispetto al solito. Il vicino di casa, che non è ancora stato sentito dagli inquirenti, ha ribadito che l’uomo poteva anche aver approfittato economicamente di Silvana: "Quando mi hanno riferito che il presunto assassino sarebbe stato un ragazzo con problemi di tossicodipendenza, non ci ho creduto. Ero convinto potesse essere l’uomo che vedevo da Silvana perché gli orari coincidevano".