Morta in vasca da bagno a Milano: mancherebbero fondi dal conto di Silvana Damato

Secondo la trasmissione "Dentro la notizia" mancherebbe una cifra tra i 40 e i 50 mila euro
Mancherebbe una somma ingente dal conto corrente di Silvana Damato, l'ex tabaccaia trovata morta nella vasca da bagno del suo appartamento a Bruzzano, quartiere nord di Milano, con la porta chiusa ma senza chiavi in casa.
Questa la ricostruzione della trasmissione "Dentro la notizia" condotta da Gianluigi Nuzzi, che oggi ha debuttato su Canale 5. Si tratterebbe di una cifra intorno ai 40 o 50mila euro, da vedere se spesi (e nel caso come) o prestati a qualcuno.
Una ricostruzione non confermata dai carabinieri, che stanno aspettando alcune conferme in altre direzioni. A far venire subito sospetti sulla morte violenta di Damato e far aprire un fascicolo per omicidio il fatto che aveva gli occhi tumefatti e una ferita al collo, senza contare che nella vasca non era nuda. Inizialmente si era detto che indossava una vestaglia, in realtà sarebbe stata vestita esattamente come quando era uscita qualche ora prima per andare a fare la spesa.
