Donna morta nella vasca da bagno a Milano, i Ris cercano tracce

Proseguono le indagini sulla morte di Silvana Damato, la tabaccaia in pensione di 69 anni trovata priva di vita nella vasca da bagno della sua abitazione, a Milano, l'8 agosto. I carabinieri del Ris di Parma si sono recati nella casa della donna alla ricerca tra l'altro di tracce di sangue con il Luminol. La morte della donna continua a essere un giallo. A dare l'allarme erano stati gli amici, che l'aspettavano per una partita a carte e non l'hanno vista arrivare. Quando i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione, calandosi dal tetto dell'edificio, l'appartamento era chiuso dall'esterno. Delle chiavi, però, nessuna traccia. La donna era supina nella vasca da bagno riempita d'acqua, in vestaglia, il viso tumefatto e una ferita sul collo.