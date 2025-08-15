A Milano s'infittisce il giallo della tabaccaia trovata morta nella vasca di casa

Il corpo immerso nell'acqua, nel bagno di casa sua. Silvana Damato, pensionata di 69 anni, ex tabaccaia di una rivendita nella Stazione Centrale di Milano, è stata trovata così, venerdì 8 agosto. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento a Bruzzano, periferia di Milano, la donna era già morta. Distesa supina, con il volto all’insù: sul collo una ferita ma nessuna traccia di sangue. Indossava la sua vestaglia. Gli occhi tumefatti. La procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio. Saranno effettuati esami sul corpo della donna, mentre i carabinieri torneranno nella casa con il luminol, alla ricerca di eventuali tracce biologiche.