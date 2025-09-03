Morta nella vasca da bagno a Milano, l'audio di Silvana: "Sto eliminando da Facebook tutte le foto con lui"

"L'ho visto tre quattro volte sempre allo stesso orario, quando tornavo dalla palestra intorno a mezzogiorno", racconta Giovanni, che dalla sua finestra affaccia proprio di fronte al balcone dell'abitazione di Silvana. Quindi, prosegue: "La prima volta l'ho visto prima di Natale, poi in primavera e anche prima di partire. Li ho visti proprio mentre si baciavano". Alla sua testimonianza fa eco il racconto di Mimma, amica storica di Silvana: "Non ho visto io, ma mio marito. Mi ha detto che era abbastanza alto, forse aveva i capelli lunghi, il codino".



"C'è un altro condomino che quel giorno ha raccontato di aver visto una persona con i capelli lunghi, proprio come descritta, che è uscita da qui subito dopo, intorno alle 2 del pomeriggio", ha aggiunto Ilaria Dalle Palle, facendo riferimento alla data in cui Silvana ha perso la vita.