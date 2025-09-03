Morta nella vasca da bagno a Milano, l'audio di Silvana: "Sto eliminando da Facebook tutte le foto con lui"

La registrazione esclusiva in onda a "Dentro la notizia" farebbe emergere una conoscenza della donna bruscamente interrotta
Silvana Damato avrebbe avuto una frequentazione con un uomo e la loro conoscenza si sarebbe bruscamente interrotta. È quanto emergerebbe dall'audio esclusivo in onda a "Dentro la notizia", in cui l'ex tabaccaia manifestava a un'amica una delusione tale da averla spinta a eliminare tutte le immagini e i video pubblicati sui social insieme all'uomo. Un uomo che alcuni testimoni raccontano di aver anche visto, durante lo scorso inverno, nella casa della 69enne trovata senza vita ad agosto nella vasca da bagno della sua abitazione, nella periferia nord di Milano.
Durante l'appuntamento di mercoledì 3 settembre, "Dentro la notizia" torna a occuparsi del giallo di Bruzzano, quartiere milanese in cui Silvana Damato abitava. Qui l'inviata Ilaria Dalle Palle ha raccolto la testimonianza di alcune persone che abitano nel palazzo di fronte a quello della vittima e che sostengono di averla vista più volte in compagnia di un uomo, descritto "con i capelli lunghi con la coda".
"L'ho visto tre quattro volte sempre allo stesso orario, quando tornavo dalla palestra intorno a mezzogiorno", racconta Giovanni, che dalla sua finestra affaccia proprio di fronte al balcone dell'abitazione di Silvana. Quindi, prosegue: "La prima volta l'ho visto prima di Natale, poi in primavera e anche prima di partire. Li ho visti proprio mentre si baciavano". Alla sua testimonianza fa eco il racconto di Mimma, amica storica di Silvana: "Non ho visto io, ma mio marito. Mi ha detto che era abbastanza alto, forse aveva i capelli lunghi, il codino".
"C'è un altro condomino che quel giorno ha raccontato di aver visto una persona con i capelli lunghi, proprio come descritta, che è uscita da qui subito dopo, intorno alle 2 del pomeriggio", ha aggiunto Ilaria Dalle Palle, facendo riferimento alla data in cui Silvana ha perso la vita.
Ma c'è di più, perché la trasmissione di Canale 5 ha mandato in onda un audio esclusivo in cui si sente la voce della stessa Silvana. "Siccome non lo voglio neanche vedere su Facebook, tutte le foto che abbiamo fatto insieme nei ristoranti… Sto eliminando tutto. Ce ne sono certe che non riesco a togliere...", si sente nella registrazione, facendo pensare a una brusca frenata della conoscenza tra i due.
Un audio che contribuire a fare luce sulla vicenda e che, per questo motivo, sarebbe stato consegnato agli inquirenti.
