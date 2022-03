Varese, uccide i due figli di 13 e 7 anni e si toglie la vita

È stata la mamma a scoprire i cadaveri

a

coltellate

dei suoi due figli, Giada, e Alessio nell'appartamento del suo ormai ex marito. Quest'ultimo avrebbe ucciso i ragazzini, prima di suicidarsi.

La donna era andata a prendere i ragazzini in via Pezza e

ha dato l'allarme

siamo sconcertati

cugina di Andrea Rossin

separando

Covid ha però allentato i rapporti

era un uomo solare

. "Non ho parole, non avevo idea,, era da un po' che non ci vedevamo ma lui era felice, sorridente". Sono le parole della. La donna, che vive nel Veronese, non vedeva Rossin da quasi due anni. "Non sapevo che si stessero, chissà cosa gli è saltato in testa", ha proseguito, "veniva a trovarci per qualche giorno, poi andava dai parenti di Padova". Il. "Da piccolina giocavamo insieme, io andavo spesso da lui,".