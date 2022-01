Agrigento, lite per l'eredità: uccide quattro familiari e poi si spara in diretta telefonica con i carabinieri

Prima ha sparato contro quattro familiari, tra cui due ragazzini, uccidendoli, poi ha rivolto l'arma contro di sè mentre era al telefono con i carabinieri e ora è agonizzante in ospedale. E' finita nel sangue una lite per motivi di eredità in una casa di Licata (Agrigento), dove Angelo Tardino, 48 anni, ha assassinato a colpi di pistola il fratello, la cognata e due nipoti prima di tentare la fuga.