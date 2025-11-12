Sterminò la famiglia, rintracciato e arrestato Elia Del Grande

Il 30 ottobre Del Grande fuggì dalla casa lavoro. Negli scorsi giorni l'uomo aveva spiegato le motivazioni del suo gesto in una lettera. "Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ri-socializzare e reinserire con il lavoro. Ma la casa-lavoro è ben peggio del carcere e, dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza, mi sono visto crollare il mondo addosso, ho visto perdere tutto". Del Grande nella missiva non aveva specificato il luogo dove si trovava, ma aveva precisato di non essere scappato. "Il disagio che ho visto lì dentro credo di non averlo mai conosciuto e sono scappato anzi, mi sono allontanato", ma "pago ancora fortemente lo scotto del mio nome e di ciò che ho commesso".