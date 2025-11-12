Sterminò la famiglia, Elia Del Grande chiama "Le Iene": "Non sono socialmente pericoloso"

Del Grande ha spiegato che l'ambiente da cui è fuggito è a suo dire degradato, violento, e inadeguato per curare cittadini affetti da seri problemi psichiatrici. Per questo, ha spiegato: "Quella sera (il 30 ottobre intorno alle 18, ndr) ho deciso di andarmene. Pioveva. C'era una fitta nebbia, ho pensato che le telecamere avrebbero faticato a vedermi. Ho annodato alcuni metri di filo elettrico e mi sono calato dalle mura". E aggiunge: "Nessun complice", parlando poi di un tassista che lo avrebbe aiutato ad allontanarsi dalla struttura.