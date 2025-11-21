Logo Tgcom24
Cronaca
Aggredita all'alba

Gallarate (Varese), donna violentata in strada: indagini in corso

21 Nov 2025 - 16:42
© Carabinieri

Una donna di 53 anni è stata vittima di una violenza sessuale in via Pegoraro, a Gallarate, nel Varesotto. L'episodio si è verificato intorno alle 5.30, mentre la donna stava raggiungendo il luogo di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sui trent'anni l'avrebbe aggredita per strada, colpendola con forza al volto e abusando di lei prima di fuggire. La donna è stata trasferita all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate in codice giallo. I carabinieri sono al lavoro per identificare l'uomo e stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere presenti nell'area.

