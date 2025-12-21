Roma, 25enne morto dopo essere stato accoltellato: fermati tre sospettati

Un 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di sabato a Roma, nel quartiere Trullo. Il giovane, colpito da numerosi fendenti, in particolare ai reni e alla schiena, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo Forlanini. È deceduto nel reparto di terapia intensiva, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Nelle ore successive all'aggressione, i carabinieri hanno fermato tre persone sospettate di aver preso parte all'accoltellamento. Si tratta di un uomo di 48 anni, di suo figlio di 25 anni e di una terza persona di 37 anni. Tutti e tre sono cittadini italiani.