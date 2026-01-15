Controlli a Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti

La Guardia di Finanza, nell'ambito della maxioperazione di controllo interforze svolta ieri nella zona della stazione Termini a Roma, ha posto sotto sequestro 6 milioni di articoli tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti Attività svolta nel corso di tre distinti interventi. Tre persone sono state denunciati all'Autorità Giudiziaria. "Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre sequestrati, in via amministrativa, circa 3mila gadget e articoli di bigiotteria posti in vendita in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 3.098 euro", spiega in una nota la Gdf.