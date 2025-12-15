Legittima difesa, imprenditore di Vicenza rapinato sette volte: "Vivo dentro casa con la paura"

Alla domanda dell'inviata del programma di Rete 4 se, tornando indietro, avesse fatto ricorso alla legittima difesa Roberto Zancan non ha dubbi: "Certo, non ci sono alternative. Non ho ferito nessuno volutamente perché uso anche il buon senso mi chi in quel momento era fuori posto venendo a rompere i c** in casa non ero io", spiega il gioielliere. E a chi lo accusa di farsi giustizia da sè risponde: "Difendo il lavoro di una vita e la mia incolumità".