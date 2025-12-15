Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles

Il regista di "Harry, ti presento Sally..." Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles, nel quartiere di Brentwood. I corpi, riferiscono i media, riportavano lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Contrariamente a quanto riportato dai media americani dopo la scoperta dei cadaveri, il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che "molti familiari sono e saranno interrogati", ma che "nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato".