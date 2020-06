E' morto a 98 anni Carl Reiner, padre del "The Dick Van Dyke Show"

Attore comico, sceneggiatore, produttore televisivo, regista, commediografo e scrittore originario del Bronx a New York, Carl Reiner è morto a 98 anni nella sua casa di Beverly Hills per cause naturali. Padre dell'attore Rob Reiner, ha vinto nove Grammy in circa 70 anni di carriera. Recitò in "Ocean's Twelve", "Ocean's Eleven" e "Ocean's Thirteen" di Steven Soderbergh.