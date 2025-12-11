Milano, Vittorio Brumotti intervista un capo maranza: "Ho fatto più di cento rapine"

A "Realpolitik" il racconto del ragazzo di 25 anni: "Rubiamo collane, orologi e spacchiamo macchine"
© Da video
Nelle vesti di inviato per la trasmissione "Realpolitik" Vittorio Brumotti è in Gae Aulenti, una zona sempre più spesso teatro di furti, scippi e accoltellamenti. È infatti in questo quartiere centrale di Milano che le persone, una volta uscite dai locali della movida, verrebbero derubate. Il comitato del quartiere non sentendosi al sicuro ha assunto una sicurezza privata composta da una decina di uomini che presidiano le strade fino alle 6 del mattino.
"Facciamo rapine, rubiamo collane, orologi e spacchiamo macchine per vedere se c'è qualcosa dentro di valore, poi rivendiamo tutto a una persona che sta qui" racconta un capo maranza di soli 25 anni a Brumotti. "Il giorno migliore per rubare è il sabato perché i giovani escono a divertirsi e bevono, noi ci avviciniamo con la scusa di una sigaretta e poi gli spruzziamo lo spray al peperoncino e li derubiamo. Giriamo sempre armati di coltello, non pensiamo alle forze dell'ordine, pensiamo solo a rapinare in fretta" prosegue.
"Io penso di aver fatto cento rapine o anche di più - aggiunge un altro ragazzo marocchino - non scelgo io la persona, se davanti ai miei occhi vedo qualcuno che indossa un orologio Rolex o comunque di valore lo rapino".