Milano, Vittorio Brumotti intervista un capo maranza: "Ho fatto più di cento rapine"

"Facciamo rapine, rubiamo collane, orologi e spacchiamo macchine per vedere se c'è qualcosa dentro di valore, poi rivendiamo tutto a una persona che sta qui" racconta un capo maranza di soli 25 anni a Brumotti. "Il giorno migliore per rubare è il sabato perché i giovani escono a divertirsi e bevono, noi ci avviciniamo con la scusa di una sigaretta e poi gli spruzziamo lo spray al peperoncino e li derubiamo. Giriamo sempre armati di coltello, non pensiamo alle forze dell'ordine, pensiamo solo a rapinare in fretta" prosegue.