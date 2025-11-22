Minaccia il maestro di una scuola elementare, arrestato a Torino il "re dei maranza" Don Alì

L'aggressione era stata ripresa con il telefono e pubblicata su Instagram in forma di reel, con didascalie che definivano il docente "pedofilo". Poi il tiktoker aveva pubblicato anche spezzoni di un'intervista televisiva alle Iene in cui, raccontando la vicenda, auspicava che venisse "punito" chi abusa dei bambini. Quindi aveva di nuovo minacciato l'insegnante: "E se la prossima volta abusi un bambino, finirà molto peggio!". Il docente aveva cominciato a soffrire di uno stato d'ansia certificato, con ripercussioni sulla sua quotidianità. Gli accertamenti investigativi hanno permesso ei escludere che fossero fondate le accuse di maltrattamento contro il maestro e collegato Don Alì anche a un'aggressione avvenuta l'11 novembre a una troupe televisiva.