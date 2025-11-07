Milano, maestro aggredito dal "Re dei maranza": "Minacce di morte a me e mia figlia"

Ad aver circondato, aggredito e minacciato di morte l'intera famiglia del maestro Gianni - insegnate in una scuola privata elementare torinese gestita dalle suore Immacolatine - è don Alì: cosi come si fa chiamare il capo indiscusso dei maranza del quartiere barriera di Milano. Da anni Alì e la sua gang sono attivissimi sui social, dove postano improbabili video, seminando il terrore nella zona. Nei confronti del maestro solo infondate infamanti provocazioni alle quale l'insegnate non ha ritenuto di dover reagire quando è stato aggredito, per mano aveva la sua bimba di tre anni visibilmente terrorizzata. Ora, le suore dell'istituto - che in una lettera difendono il loro maestro - hanno denunciato l'accaduto assistite dall'avvocato Davide Salvo e hanno chiesto 1 milione di risarcimento per danni d'immagine ad Alì e la sua banda di maranza".