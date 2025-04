Vicenza, i ladri tornano nella gioielleria Zancan: il proprietario li mette in fuga a colpi di fucile

All'arrivo di Zancan, i malviventi erano ancora all'opera e il gioielliere non ha esitato ad aprire il fuoco, mettendoli in fuga prima che potessero rubare qualcosa. "Basta sono stanco, mi sono difeso", ha commentato Zancan. "Mi sono trovato davanti dieci persone, li ho affrontati e ho sparato. Non posso più accettare queste cose, mi hanno devastato l'azienda. Ci sono migliaia di euro di danni, ora serve una guardia armata davanti all'ingresso".