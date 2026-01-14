Controlli e sicurezza, il titolare di un locale chiuso a Palermo: "Non possiamo essere accostati a Crans-Montana"

In diretta da "Mattino Cinque" con il titolare del locale: "In un anno e sette mesi ho ricevuto 28 controlli"
© Da video
Dopo la strage di Crans - Montana, molti locali d'Italia sono stati sottoposti a controlli come uno dei tanti in centro a Palermo che, racconta il titolare in diretta a "Mattino Cinque", ha avuto ben 28 controlli in un anno e sette mesi. "Sono vittima di un equivoco, il mio locale non è una discoteca ma solo un pub. La sera del sequestro nel locale c'erano 43 persone, hanno voluto strumentalizzare la tragica vicenda di Crans - Montana" ha dichiarato in diretta.
"Tutto quello che è necessario per la sicurezza noi l'abbiamo, tutto è in regola. Nel sequestro è stato dichiarato che le persone all'interno del locale stavano ballando ma non è vero. È vergognoso" spiega il titolare chiedendo scusa per i toni perché preso dalla rabbia. "È il terzo sequestro preventivo che mi fanno, è un accanimento nei miei confronti. Le fontane pirotecniche sono sigillate nel magazzino, sono sei mesi che usiamo le torce al led sulle bottiglie, vogliono solo strumentalizzare sulle vittime di Crans - Montana" conclude l'uomo.