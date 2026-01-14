Controlli e sicurezza, il titolare di un locale chiuso a Palermo: "Non possiamo essere accostati a Crans-Montana"

"Tutto quello che è necessario per la sicurezza noi l'abbiamo, tutto è in regola. Nel sequestro è stato dichiarato che le persone all'interno del locale stavano ballando ma non è vero. È vergognoso" spiega il titolare chiedendo scusa per i toni perché preso dalla rabbia. "È il terzo sequestro preventivo che mi fanno, è un accanimento nei miei confronti. Le fontane pirotecniche sono sigillate nel magazzino, sono sei mesi che usiamo le torce al led sulle bottiglie, vogliono solo strumentalizzare sulle vittime di Crans - Montana" conclude l'uomo.