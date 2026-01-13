Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti: non potrà lasciare la Svizzera

Le misure cautelari decise per la donna sono state stabilite dal Tribunale per le misure detentive, su proposta della Procura generale del Vallese, "a causa del rischio di fuga, unico rischio invocato dall'accusa". Nelle motivazioni il giudice di garanzia precisa che "non avendo il Ministero Pubblico richiesto la carcerazione preventiva, tale misura restrittiva non poteva essere ordinata dal Tribunale". "Ogni imputato - continua - è presunto innocente fino al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna". E poi evidenzia: "Il principio cardine della procedura penale svizzera prevede infatti che l'imputato rimanga in libertà fino al giudizio, la carcerazione preventiva può essere ordinata solo su richiesta del Ministero Pubblico e in casi eccezionali, come ultima ratio, per garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria".