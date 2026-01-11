Crans-Montana, tutte le ombre sul passato di Jacques Moretti e i precedenti problemi con la giustizia

Le autorità vallesane hanno quindi indagato sull'eventuale uso improprio dei prestiti Covid, stabilendo, un anno dopo, che "non sussistevano gli elementi di reato", in quanto i gestori del bar teatro della tragedia di Capodanno sarebbero riusciti a dimostrare come la Maserati non appartenesse a loro privatamente, ma figurasse nei registri contabili dell'esercizio. È finita in un non luogo a procedere perché hanno dimostrato che l'auto non era di loro proprietà ma era nei conti di Le Constellation.